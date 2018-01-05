Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Türkiye ile terörle mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Diyalog ve ortak çalışma yaklaşımı içindeyim. Türkiye ile terörle mücadelede örnek teşkil eden iyi bir işbirliğimiz var. Terörle mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz." dedi.

Macron, "Türkiye-AB ilişkilerinde ikiyüzlülükten çıkmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye ile terörle mücadelede ortak bir kararlılığımız var.https://t.co/z2dZZmw3L0 pic.twitter.com/vIDviXwx2I — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Ocak 2018

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Dermokrasi ve hukukun üstünlüğü çok önemlidir. Hepimiz demokrasi ve hukukun üstünlüğü yolunda ince bir çizgi üzerinde yürüyoruz. Somut ve gerçek çözümleri birlikte bulabileceğimize inanıyorum. Fransa olarak Türkiye'nin ve Türk halkının geleceğinin Avrupa'da olması gerektiğini istiyoruz." dedi.

Ayrıntılar gelecek