TBMM Başkanı ve Meclis Başkanvekillerinin, TBMM Genel Kurulunu yönetirken frak giyme zorunlukları kalkıyor.

TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan Meclis İçtüzük değişiklik teklifini görüşmeye devam ediyor.

Teklifin bugünkü görüşmelerine, kürsüde bulunan başkan ve milletvekillerinin kıyafetini düzenleyen 5. madde üzerinden başlandı.

"Düzenleme şahsi değil"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, bu düzenlemenin şahsi olmadığını, mevcut Meclis Başkanı, Başkanvekilleri ve bundan sonrakiler için getirildiğini kaydetti.

Aydın, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, İspanya, Macaristan ve Portekiz gibi 20 Avrupa ülkesindeki durumu araştırdıklarını belirterek, bu ülkelerde içtüzük veya başka bir yasal düzenleme olmadığına işaret etti.

Pek çok ülkede sadece "uygun kıyafetle" denildiğini ifade eden Aydın, bu konuya ilişkin Avrupa ülkeleri ve Avrupa parlamentosunda hiçbir düzenleme bulunmadığını söyledi.

Aydın, Türkiye'de Meclisin açıldığı 23 Nisan 1920'den 1925'e kadar kıyafetin serbest olduğunu, frakla ilgili 11 Ekim 1925'te kararname çıkarıldığını, mevzuatta ise 27 Şubat 1963'te yer aldığını anlattı. Aydın, uğraşacakları çok daha ciddi sorunlar bulunduğunu, kıyafetle uğraşmanın çok da doğru olmadığını vurguladı.

Madde ne getiriyor?

Yaklaşık 3,5 saat süren görüşmelerin ardından 5. madde kabul edildi. Söz konusu maddeyle, Başkanlık kürsüsünde bulunan Başkanın frak giyme zorunluluğu kalkıyor.

Başkanlık kürsüsünde Başkan ve görevli katip üyeler, koyu renk elbise giyecekler. Genel Kuruldaki milletvekilleri, bakanlar, TBMM idari teşkilat memurları ve diğer kamu personelinden erkekler, ceket ile pantolon giyecek ve kravat takacak; kadınlar ise ceket ve etek veya ceket ve pantolon giyecek.

Görevlilerin kıyafeti ise Başkanlık Divanınca tespit edilecek.