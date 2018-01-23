Fotoğraflarla Zeytin Dalı Harekatı'nda dördüncü gün

Suriye sınırına yerleştirilen çoklu roketatarlarla terörist hedeflere atış yapıldı. Terör örgütü PYD/YPG'nin Afrin'deki mevzilerine Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), çoklu roketatar ve obüs toplarıyla atış yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı dördüncü gününde planlandığı şekilde sürüyor.
Suriye sınırına yerleştirilen çoklu roketatarlarla terörist hedeflere atış yapıldı. Terör örgütü PYD/YPG'nin Afrin'deki mevzilerine Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), çoklu roketatar ve obüs toplarıyla atış yapıldı.