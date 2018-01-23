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Fotoğraflarla Zeytin Dalı Harekatı'nda dördüncü gün

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı dördüncü gününde planlandığı şekilde sürüyor.

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Fotoğraflarla Zeytin Dalı Harekatında dördüncü gün

Suriye sınırına yerleştirilen çoklu roketatarlarla terörist hedeflere atış yapıldı. Terör örgütü PYD/YPG'nin Afrin'deki mevzilerine Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), çoklu roketatar ve obüs toplarıyla atış yapıldı.

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