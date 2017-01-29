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Buradasınız : » » 'Fitch kararı Türkiye'ye karşı kampanyanın bir parçası'

'Fitch kararı Türkiye'ye karşı kampanyanın bir parçası'

Kurtulmuş, Fitch Ratings'in kararına ilişkin, "Türkiye'nin köşeye sıkıştırılmasına dönük sürdürülen kampanyanın bir parçası olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Fitch kararı Türkiyeye karşı kampanyanın bir parçası

Kurtulmuş, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye kararına ilişkin, şöyle konuştu:

"Zaman zaman derecelendirme kuruluşlarının ekonomik kaygılarla değil siyasi kaygılarla da Türkiye'nin notlarıyla ilgili olumsuz davrandıkları oldu. Burada da Türkiye'nin açıkçası hem döviz üzerindeki bu baskının hem döviz üzerinde oynayan bir takım uluslararası aktörlerin hem de derecelendirme kuruluşlarının bu son kararlarının, Türkiye'nin köşeye sıkıştırılmasına dönük olarak sürdürülen kampanyanın bir parçası olduğunu düşünüyorum."

"Herkes kendi görüşünü açıklamakta özgür"

Ünlü isimlerin başlattığı "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyasına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Herkes kendi görüşünü açıklamakta özgür. Falanca 'evet' dedi diye ona karşı bir linç kampanyası veya 'hayır' dedi diye bir linç kampanyası yapmanın, doğru olmadığı kanaatindeyim. Zaten iki tane seçenek var. Ya 'evet' diyecek ya da 'hayır' diyecek. İnsanlara, 'Siz niye görüşünüzü açıklıyorsunuz?' diyemezsiniz ki. Dolayısıyla burada herkes rahat olsun. 'Evet' diyenler de 'hayır' diyenler de karşı taraftakine saygı duysun. Özellikle sanat ve spor camiasında çok rahatlıkla linç kampanyası başlatma eğilimleri oluyor zaman zaman. Rıdvan bunu söylediyse, kendi içinden geleni söylemiştir. Bir başkası başka bir şey söylüyorsa, yine kendi zihnindekini söylemiştir. Dolayısıyla gayet güzel, keyifli, yaratıcı bir kampanya aslında."

Etiketler: numan kurtulmuş, Fitch Ratings
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