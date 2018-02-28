Fırtına obüsleri terör mevzilerini vuruyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in batı ve kuzey kırsalında yer alan teröristlere ait mevziler obüs toplarıyla vuruluyor.
Öte yandan bölgede insansız hava araçlarının uçtuğu görüldü.
Bölgeye destek amacıyla gönderilen askeri araçların sınır hattına sevkiyatına da devam ediliyor.
Raco Dağı kırsalında tespit edilen hedefler vuruluyor
Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Raco Dağı kırsalında tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, fırtına obüsleri ve tanklarla vuruluyor.
Sınır köylerinden çatışma ve şiddetli patlama sesleri duyuluyor.
Kaynak: AA