  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 3 şehit, 11 yaralı

Rus savaş uçağının, Fırat Kalkanı bölgesinde kazaen vurduğu binaya isabet eden bomba ile 3 askerin şehit olduğu, biri ağır 11 askerin yaralandığı bildirildi.

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Fırat Kalkanından acı haber: 3 şehit, 11 yaralı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya ait bir savaş uçağı tarafından terör örgütü DEAŞ hedeflerine sabah 08.40 sularında düzenlenen hava harekatında kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile 3 askerin şehit olduğu, biri ağır 11 askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin, tedavileri için süratle hastaneye ulaştırıldığına işaret edilen açıklamada, "Rusya Federasyonu yetkilileri, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmişlerdir. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Erdoğan ile Putin görüştü

Olayla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, TSK ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." 

Etiketler: rusya, Putin, Genelkurmay Başkanlığı, fırat kalkanı harekatı, El Bab, cumhurbaşkanı erdoğan
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