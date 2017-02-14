  • 14 ŞUBAT 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.669
    EURO 3.894
  • BIST 88736.36
    ALTIN 144.81
Buradasınız : » » Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'a darbe üstüne darbe

Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'a darbe üstüne darbe

Fırat Kalkanı Harekat kapsamında 178 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu, 26 terörist etkisiz hale getirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fırat Kalkanında DEAŞa darbe üstüne darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nın 175'nci gününde 178 DEAŞ terör örgütü hedefi imha edildi. Yapılan topçu atışları, düzenlenen hava harekatı ile çatışmalarda 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.

Muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları tarafından kara ve havadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle planlı harekata devam edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtalarıyla 135 DEAŞ hedefine atış yapılarak teröristlerin barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları ile 43 DEAŞ hedefine yönelik hava harekatı sonucunda, barınma amaçlı kullanılan 41 bina, bir bombalı araç ve bir komuta kontrol merkezi vuruldu.

Topçu atışları, düzenlenen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda 26 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler: fırat kalkanı harekatı, DEAŞ, tsk
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER