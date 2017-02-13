  • 13 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

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Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit oldu

Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu, dört askerin yaralandığı bildirildi.

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Fırat Kalkanında bir asker şehit oldu

Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu, dört askerin yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalarda bir askerin şehit düştüğü, yaralanan dört askerin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Bilgilendirmede, şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulunuldu.

Etiketler: suriye, DEAŞ, çatışma, bir asker şehit
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