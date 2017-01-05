Fırat Kalkanı şehitlerine veda

Şehit Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek için öğle namazına müteakip, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin babası Mustafa Şimşek, annesi Nazile Şimşek, kardeşleri ve yakınları, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in kıldırmasının ardından, şehidin cenazesi top arabasına konuldu.

Top arabası, şehidin ailesi ve yakınları ile devlet protokolünün oluşturduğu kortej eşliğinde avludan ayrıldı. Daha sonra askerler tarafından cenaze aracına alınan Şimşek'in cenazesi, defnedilmek üzere Çankaya'ya bağlı Kömürcü Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

Şimşek'in naaşını taşıyan cenaze aracı camiden ayrılırken, şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Kıdemli Çavuş Bilgiç Malatya'da toprağa verildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda ağır yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç (29) de memleketi Malatya'nın Arapgir ilçesinde defnedildi.

Şehit Bilgiç'in Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınmak üzere Arapgir Devlet Hastanesi'nden Mehmet Akif Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Anne Hülya Bilgiç, oğlunun tabutuna sarılarak terörü lanetledi ve herkesin bayrak altına toplanmasını, birlik içinde olmasını istedi.

Helallik alınmasının ardından Hacı Osmanağa Camisi'ne götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konuldu.

İl Müftüsü Ümit Çimen'in ikindi namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin cenazesi Tekke Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.