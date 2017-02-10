Fırat Kalkanı şehitleri uğurlandı



Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Şahin, Fırat Kalkanı Harekatında, Rusya Federasyonu'na ait bir savaş uçağının, kaza sonucu Türk askerlerinin bulunduğu binayı vurması sonucu şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Şahin için memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan namazın ardından şehidin naaşı ilçeye bağlı Karaelbistan Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2 yıllık Uzman Çavuş Mehmet Şahin, 25 yaşında ve bekardı.

İzmir şehidine veda

Şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Efiloğlu'nun naaşı, Karabağlar ilçesi Salih Omurtak Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alındıktan sonra Gaziemir Gülhane Camisi'ne getirildi.

Burada, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine, Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli güvenlik güçlerinin taktığı bordo beresi konuldu.

Törene, şehidin inşaat işçisi babası Abdullah, annesi Mukaddes, kardeşleri Muhammet, Meliha ve Büşra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Kalkan, Atilla Kaya, Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, askeri erkan, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin yaz aylarında nişanlanmayı planladığı kız arkadaşı da sırtına bağladığı Türk bayrağı ile cenazeye katılarak Efiloğlu'nun tabutunun başında gözyaşı döktü.

"Dedesi de Kore'de şehit olmuştu"

Şehidin babası Abdullah Efiloğlu, ailenin diğer üyelerinin ağlamamalarını isteyerek, "Dost var, düşman var, ağlamayacağız." dedi.

Baba Efiloğlu, cenaze namazı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun abdestli iken şehitlik mertebesine ulaştığını öğrendiklerini, evladının şehit olmasının gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Şehidin dedesi Mehmet Efiloğlu'nun da Kore savaşında şehit olduğunu aktaran Abdullah Efiloğlu, "Dedesi gibi o da şehadet mertebesine ulaştı. Çok şükür şehit babası oldum. Allah mekanını cennet etsin. Vatanımız, bayrağımız, milletimiz sağ olsun. Şehit olduğunda abdestliymiş, abdestsiz gezmezdi benim yavrum. Çok şükür abdestiyle şehadet şerbetini içti." diye konuştu.

Geçen yıl mart ayında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında yeğeni Uzman Çavuş Fatih Efiloğlu'nun, bir sene sonra da oğlunun şehit olduğunu belirten baba Efiloğlu, "Çok şükür, vatanımız, milletimiz sağ olsun. Allah geride kalan askerlerimize sabır versin, selamet versin, acılarını göstermesin." temennisinde bulundu.

Şehidin annesi Mukaddes Efiloğlu da acılarının büyük olduğunu dile getirerek, "Vatanımız sağ olsun, oğlum şehit oldu." dedi.

İzmir Müftüsü Ramazan Muslu'nun cuma namazına müteakiben kıldırdığı cenaze namazında, şehidin amcasının oğlu İzmir Müftülüğü Eğitim Şube Müdürü Ali Efiloğlu da dua etti.

Şehidin naaşı, törenin ardından Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Yaklaşık 6 yıldır astsubay olarak görev yapan şehit Efiloğlu'nun, 3 yıl önce Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesine atandığı bildirildi. AA