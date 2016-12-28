Fırat Kalkanı şehitleri uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Altıparmak'ın naaşı, Akyol Mezarlığı Morgu'ndan alınarak, helallik alınması için Taraşçı Mahallesi'ndeki dedesi İsmail Altıparmak'ın evine getirildi. Seydişehir Belediyesince burada taziye çadırı kurularak, Türk bayrakları asıldı.

Dört kardeşi olan şehit Altıparmak'ın ikiz kardeşi Oktay Altıparmak'ın, İzmir Foça'da deniz piyade teğmen olduğu öğrenildi.

Şehit Altıparmak'ın naaşı, meydan kılınan cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Törene, şehidin yakınları, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Muhammed Uğur Kaleli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmirli şehide son görev

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Furkan Yavaş da, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin bertaraf edilmesi ve hudut güvenliğinin artırılması amacıyla başlatılan harekatta Halep kentine bağlı El Bab yakınlarında geçen hafta şehit olan Yavaş'ın naaşı, Gaziemir ilçesindeki baba evine getirilip burada "helallik" alınmasından sonra Gülhane Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene, şehidin babası emekli özel harekat polisi Süleyman Sırrı Yavaş ve annesi Zeynep Yavaş, kız kardeşi Nisa Garipoğlu, yakınları, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, milletvekilleri, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Kız kardeşi üniformasını giydi

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Yavaş'ın yakınları, gözyaşı döktü.

Törene ağabeyinin askeri üniformasını giyerek ve beresini takarak katılan Nisa Garipoğlu, şehidin tabutunun başında dua etti, bordo bereyi naaşın üzerine bıraktı.

Yavaş'ın ailesinin cenaze namazına kadar el ele tutuştukları gözlendi.

Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazından sonra şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde taşınarak cenaze aracına konuldu.

Şehit Furkan Yavaş'ın cenazesi, Kadifekale Hava Şehitliğinde toprağa verildi.

Bitlis şehidini uğurladı

Tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan sözleşmeli er Muhammed Bozarslan'ın cenazesi memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde toprağa verildi.

Van'dan helikopterle Adilcevaz'daki Sukay Park alanına getirilen Bozarslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kortej yürüyüşüyle Belediye Meydanı'ndaki tören alanına getirildi.

Yürüyüşe katılan binlerce vatandaş ellerindeki Türk bayraklarıyla tekbirler getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı. Daha sonra İl Müftü Vekili Ramazan Çiftçi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Bozarslan Burhaniye Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.