Fırat Kalkanı şehitleri toprağa verildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit olan Teğmen Furkan Yayla, memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Teğmen'in naaşı Görele Devlet Hastanesinden alınarak konvoy eşliğinde ilçedeki Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Bu sırada vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla terörü lanetleyen sloganlar attı.

Şehidin askeri kıyafetini giyen kardeşi Talha, emekli polis memuru babası Etem ve annesi Hülya Yayla oğullarının tabutu başına gelerek gözyaşı döktü. Şehit Teğmen'in kardeşi ve annesi sarılarak birbirlerini teselli etmeye çalıştı.

Tören alanına gelen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ise aile fertlerine destek oldu.

Şehit Yayla'nın naaşı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından Çanakçı ilçesi Akköy'deki aile kabristanlığında toprağa verildi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün kuzenin oğlu olan şehit Yayla'nın 2015 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olduğu ve üç gün önce Suriye’ye geçici görevle gittiği öğrenildi.

Törene Giresun Valisi Hasan Karahan, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Giresun İl Jandarma Komutanı Ali İhsan Ersoy, Trabzon İl Jandarma Komutanı Okçin Akşit, Giresun İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, belediye başkanları, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Denizli şehidini uğurladı

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör, memleketi Denizli'nin Acıpayam ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Güngör'ün naaşı, Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nda bulunan 11. Komando Tugay Komutanlığı'ndaki hastanenin morgundan alınarak Acıpayam ilçesi Güney Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Baba ocağında helallik alındığı sırada şehidin eşi Ayşe Güngör, "Ben seni böyle göndermedim Emin'im, çocukların sensiz ne yapacak ? Al bayraklara mı sarılacaktın sen ? Emin'im, sana uzanan eller kırılsın, Allah'ım başka kimsenin yüreği yanmasın." diye ağıt yaktı.

Şehidin kızları Miraç (15), Sonay (14) ve Ceylin Güngör (9), bir süre önce kalp ameliyatı geçiren babası Ali (81) ile şehit haberini aldıktan sonra rahatsızlanarak dün anjiyo olan annesi Menendi Güngör de oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alındıktan sonra yapılan duanın ardından şehidin naaşı, Acıpayam Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Denizli Müftüsü Mehmet Aşık'ın Cumhuriyet Meydanı'nda kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin naaşı, Acıpayam Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde Vali Ahmet Altıparmak, Afyonkarahisar İkmal Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve milletvekilleri hazır bulundu.

Yaklaşık 18 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan şehit Güngör'ün, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 18. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı bünyesinde görev yaptığı bildirildi.

Güngör, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'da terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmada önceki gün şehit olmuştu.