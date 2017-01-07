Fırat Kalkanı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında 21 Aralık'ta düzenlenen saldırıda yaralanan ve Gaziantep'te tedavi edildiği hastanede şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan (33), Amasya'nın Merzifon ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında karşılanarak, Yunus Emre Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin ailesi, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, Merzifon Belediyesine ait cenaze aracıyla törenin düzenleneceği Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü.

Şehidin babası Şükrü Erdoğan, bu sırada "Dimdik ayakta duracağız, ağlamayacağız. Elbet bu ülke şehitler verecek gerekiyorsa." dedi. Şehidin annesi Hanife, eşi Ayşegül ile kardeşleri Ahmet ve Tuğrul Erdoğan, gözyaşlarına hakim olamadı.

İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Merzifon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Salih Işık, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Rafet Dalkıran ile çok sayıda vatandaş katıldı.