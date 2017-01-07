  • 07 OCAK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.648
    EURO 3.844
  • BIST 77106.57
    ALTIN 137.538
Buradasınız : » » Fırat Kalkanı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

El Bab bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında yaralanan ve hastanede şehit olan Astsubay Selçuk Erdoğan, Amasya'nın Merzifon ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Fırat Kalkanı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında 21 Aralık'ta düzenlenen saldırıda yaralanan ve Gaziantep'te tedavi edildiği hastanede şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan (33), Amasya'nın Merzifon ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında karşılanarak, Yunus Emre Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin ailesi, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, Merzifon Belediyesine ait cenaze aracıyla törenin düzenleneceği Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü.

Şehidin babası Şükrü Erdoğan, bu sırada "Dimdik ayakta duracağız, ağlamayacağız. Elbet bu ülke şehitler verecek gerekiyorsa." dedi. Şehidin annesi Hanife, eşi Ayşegül ile kardeşleri Ahmet ve Tuğrul Erdoğan, gözyaşlarına hakim olamadı.

İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Merzifon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Salih Işık, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Rafet Dalkıran ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etiketler: selçuk erdoğan, şehitler, fırat kalkanı, El Bab
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER