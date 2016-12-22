Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit sayısı 16 oldu

Milli Savunma Bakanı Işık, TBMM Genel Kurulunda Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yaptı.

Işık, Fırat Kalkanı Harekatı'nda son çatışmalarda şehit sayısının 16 olduğunu açıkladı ve "Bugüne kadar 1005 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Cerablus, Er Rai ve DEAŞ açısından büyük sembolik önem taşıyan Dabık’ın kurtarılmış olması mühimdir. Böylece, 2 bin kilometrekare civarında bir alan teröristlerden temizlenmiş, 225 meskun mahal özgürleştirilmiştir." dedi.

1005 terörist etkisiz hale getirildi

Işık harekatla DEAŞ terör örgütüne ağır kayıplar verdirildiğinin de altını çizdi.

Işik sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bugüne kadar Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ terör örgütünden 1005 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca DEAŞ’a ait 4 tank, 29 havan, 41’i silahlı 97 araç, 621 bina ve 61 savunma mevzii, 28 komuta merkezi, 17 cephanelik imha edilmiş, 11 bombalı araç tesirsiz hale getirilmiştir. PKK/PYD/YPG teröristlerinin 299’u etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyonlar sırasında PKK/PYD/YPG’ye ait 14 bina, 4 savunma mevzii, 5 araç ve 1 Drone da imha edilmiştir."

"Terör örgütlerine karşı en büyük mücadeleyi veren ülke Türkiye'

Milli Savunma Bakanı Işık, "Aynı anda hem DEAŞ’a hem de PKK/PYD/YPG ve DHKP-C gibi bölgedeki bütün terör örgütlerinin tamamına karşı en büyük mücadeleyi veren tek ülke, Türkiye’dir." dedi.

Işık, "Bu arada, FETÖ de boş durmamakta, Ankara’daki Rus Büyükelçisine hain bir suikast düzenleyerek, Rusya ile büyük çabalarla yeniden onarılan ilişkilerimizi ve Halep’teki sivillerin tahliye edilmesini de sağlayan işbirliğimizi bozmanın hesaplarını yapmaktadır. Türkiye, bu oyunların hiç birisine gelmeyecek ve teröre asla teslim olmayacaktır." diye konuştu.

'Rusya ılımlı muhalefetle terör grupları arasına set çekmeyi kabul etmiştir'

Milli Savunma Bakanı Işık, "Türkiye, baştan beri Suriye'deki ılımlı muhalefetin kendi topraklarında zalim Esed'e karşı sürdürdüğü mücadeleyi meşru bir müdafaa olarak görmektedir. Bugün Rusya da ılımlı muhalefetle terör grupları arasına set çekmeyi, bunlar arasında ayrım yapmayı kesinlikle kabul etmiştir."AA