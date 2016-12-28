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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 44 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi

El-Bab'da yürütülen operasyonlarda, 44 terörist etkisiz hale getirildi. 117 terörist yaralandı.

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Fırat Kalkanı Harekatında 44 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucu, El Bab'da 44 terör örgütü DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi. 117 teröristin yaralandığı harekat sırasında örgüte ait bombalı araç imha edildi.
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor. 
 
Harekatın 127. gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü. 
 
Ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucu, 44 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi, 117 terörist yaralandı. Terör örgütü DEAŞ'a ait bir bombalı araç da imha edildi. Çatışmalarda 7 muhalif yaralandı.
 
Hedef tespit vasıtalarıyla tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 154 hedef ateş altına alındı. Yapılan atışlarla teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçların bir bölümü kullanılamaz hale getirildi.
 
Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, harekatın başından bugüne, 2 bin 392 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın etkisiz hale getirildi.
 
Etiketler: fırat kalkanı harekatı, el-bab
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