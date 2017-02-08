  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 asker şehit oldu

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu.

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Fırat Kalkanı Harekatında 2 asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında öğleden sonra terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Harekat kapsamında, sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ üyeleriyle çıkan çatışmada da 2 asker şehit olmuş, 15 asker yaralanmıştı. AA

Etiketler: şehit, Genelkurmay Başkanlığı, fırat kalkanı harekatı, DEAŞ
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