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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 16 DEAŞ hedefi imha edildi

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik süren Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesinde belirlenen terör örgütü DEAŞ'a ait 16 hedef imha edildi.

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Fırat Kalkanı Harekatında 16 DEAŞ hedefi imha edildi

Fırat Kalkanı Harekatının 119'uncu günündeki çatışmalarda muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildi.

Terör örgütü DEAŞ hedefleri ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınırken, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ'a ait 16 hedef imha edildi.

Ayrıca El Bab bölgesinde bulunan, terör örgütü DEAŞ terör örgütüne ait bir silahlı pikap araç da silahlı insansız hava aracıyla etkisiz hale getirildi.

DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde, muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 53 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Öte yandan TSK, bölgedeki sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbiri almaya devam ediyor.

Etiketler: fırat kalkanı harekatı, 16 DEAŞ hedefi, imha
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