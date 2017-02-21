Fırat Kalkanı Harekatı'nda 109 hedef baskı altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 182'nci gününde 109 DEAŞ hedefi, karadan ve havadan vuruldu, 44 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Harekatın 182'nci gününde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtalarıyla 109 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındı.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından da 4 terör örgütü DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 4 bina imha edildi.

Arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği sırada, El Bab ve civarındaki mahallelerde daha önceden kazılmış tünel ve dehlizlere saklandıkları tespit edilen terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerle çıkan çatışma ile icra edilen topçu atışları ve hava harekatları sonucunda 15 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatları sonucunda 29 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi, 4 bina imha edildi.

Gün içinde mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği esnasında, bir iş makinesinin tuzaklanan el yapımı patlayıcıya basması sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı ifade edilen bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."