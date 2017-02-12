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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ üyeleriyle yaşanan çatışmalarda bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

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Fırat Kalkanı Harekatında 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında sabah terör örgütü DEAŞ üyeleriyle yaşanan çatışmalarda bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Yaralıların hemen hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığı belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. 

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, fırat kalkanı harekatı, DEAŞ
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