Suriye’de Beşşar Esed rejiminin kimyasal saldırılarına maruz kalan onlarca masum çocuk hayatını kaybetti.

Rejimin saldırılarından kaçarak Fırat Kalkanı bölgesine sığınan Doğu Guta ve Dumalılar, yaşadıkları acıyı unutmaya çalışıyor.

Doğu Guta ve Duma’dan ayrılan son kafile Fırat Kalkanı bölgesine ulaştı. 4 otobüsten oluşan konvoy, 22 saatlik yolculuğun ardından AFAD’ın Azez’deki İva kampına getirildi. Böylelikle Fırat Kalkanı bölgesine getirilen Doğu Gutalı sayısı 21 bine ulaştı.

"Biz nasıl evimizden çıkarıldık, o da çıkarılsın"

"Bizim üzerimizde denemedikleri silah kalmadı" diyen Doğu Gutalı bir kadın, "Amerika'dan isteğimiz şudur; rejimi daha çok vursun. Biz nasıl evimizden çıkarıldık, o da çıkarılsın. Topraklarımızı aldılar, evlerimizi aldılar, gül gibi gençlerimiz öldürüldü. Küçük çocuklar yetim, kadınlar dul kaldı" dedi.

"Çocuklarımız kimyasal silahla boğuldu"

Esed’in saldırılarına maruz kalan bir diğer bölge sakini ise, "Çocuklarımız kimyasal silahla vuruldu, eğer isterseniz, inanmıyorsanız tahlile götürün. Boğuldular kimyasal silahla. Kimyasal silahla vurulduktan sonra sanki boğazlarında bir lokma sıkışmış gibi nefes alamıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber