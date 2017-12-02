Firari FETÖ'cüler, Ambargo davasını yerinde izledi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari üyeleri Emre Uslu ile Adem Yavuz Arslan’ın New York’taki ‘Ambargo’ davasını mahkeme salonunda takip etti. Duruşmayı Türkiye aleyhinde propagandaya dönüştürmeleri ise dava üzerindeki "FETÖ bağlantısı" iddialarını güçlendirdi.

Mahkeme salonuna ellerini kollarını sallayarak gelip duruşmayı yerinde izlemeleri FETÖ ile ABD’deki yapıların nasıl içiçe olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Emre Uslu ve Adem Arslan, ‘Ambargo’ davasının cuma günkü bölümünün ardından salonun dışında Periscope’tan yayın yaparken görüntülendi.

Duruşmaları birkaç gündür takip eden FETÖ firarilerinden Aslan görüntülendiğini fark edince olay yerinden uzaklaşırken Uslu, mahkeme binası önünden yayınına devam etti.

Ayrıca FETÖ'nün ABD'deki yayın organlarından Zaman Amerika'nın yazarlarından Sıtkı Özcan da Ambargo davasını yerinden izleyen örgüt üyelerinden biri olarak dikkat çekti.

FETÖ mensuplarının davaya ilgisi

FETÖ'nün ABD'deki önemli isimlerinin yanında başka örgüt üyelerinin de duruşmaları yakından takip etmeleri ve sosyal medyada duruşmaları karalama kampanyasına dönüştürmeleri, Rıza Sarraf davası olarak başlayıp sonradan Ambargo davasına dönüşen hukuki süreçle FETÖ arasındaki bağlantıları bir kez daha gündeme getirdi.

Özellikle dava sürecinde savcılık makamının kullandığı delillerin önemli bir bölümünün 17/25 Aralık sürecinde FETÖ mensubu polisler tarafından yasa dışı olarak elde edilen ve sonradan ABD'ye kaçırılan bilgi ve belgeler olduğu iddiası soru işaretlerini daha da artırdı.

Firari Uslu ve Arslan hakkında yakalama kararları var

Uslu'nun adı, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili İrfan Fidan tarafından hazırlanan 10 bin 529 sayfalık "Selam Tevhid" soruşturması iddianamesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte firari sanıklar arasında geçiyor. Hakkında başka davalardan da yakalama kararı bulunan Uslu, mayıs ayında AA tarafından Virginia’daki evinin bulunduğu sokakta görüntülenmiş ve AA muhabirini "polis çağırmakla" tehdit etmişti.

FETÖ’nün medya imamlarından olan ve 2014’te ABD’ye kaçan FETÖ'nün eski basın organlarından Zaman ve Bugün gazetesi ile Aksiyon dergisinde çeşitli görevlerde bulunmuş olan Arslan hakkında da birçok davadan dolayı yakalama kararı bulunuyor. Arslan'ın adı son olarak Hrant Dink davasında geçmiş ve FETÖ elebaşı Gülen'le birlikte hakkında yakalama kararı verilmişti.

FETÖ mensubu polis tanıklık yapacak

4 gündür süren duruşmaların ilk gününde savcılığın mahkemeye delil olarak sunduğu ve kaynağını açıklamayı reddettiği ses kayıtlarını FETÖ söylemiyle savunması dikkati çekmişti.

Savcı Yardımcısı David Denton, ses kayıtlarını alan FETÖ üyesi polislerin "görevlerini yaptığını" savunmuş ve o polislerden birinin de mahkemede tanık olarak ifade vereceğini söylemişti.

FETÖ firarisi Canıtez, tanıklar listesinde

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsüne ilişkin yürüttüğü soruşturmada, "FETÖ üyesi olmak" suçundan firari olarak aranan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez de Ambargo davasındaki tanıklar arasında yer alıyor.

Canıtez'in, ByLock kullanıcısı olduğu ve 25 Aralık soruşturmasında bilirkişi olarak görev yaptığı belirlenirken, Ambargo davasına "Türkiye'den yasa dışı şekilde delil ve belge götürdüğü" tespit edilmişti.

Duruşmaların ilerleyen safhasında mahkemeye çıkması beklenen FETÖ firarisi Canıtez'in, söz konusu belgeler üzerinden Türkiye aleyhinde tanıklık yapacağı kaydediliyor.

Eski CHP milletvekili de dinlenebilir

Diğer yandan aynı soruşturmada adı geçen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Aykan Erdemir de Ambargo davasının tanık listesinde yer alıyor.

CHP heyetinin, 2013 yılında ABD'ye yaptığı ziyarette FETÖ'nün ABD'deki en önemli organizasyonlarından Rumi Forum ve Amerikan-Türki Topluluğu (TAA) yöneticileriyle bir araya gelmesinde önemli rol oynadığı iddia edilen Erdemir, Rumi Forum'un yuvarlak masa toplantısına konuşmacı olarak da katılmıştı.

Ayrıca geçen yıl mart ayında Georgetown Üniversitesinde firari FETÖ'cü Uslu'nun da yer aldığı bir panele katılan Erdemir'in "Türk dış politikasına yönelik sert eleştirileri" de tepki çekmişti.

FDD yöneticileri bilirkişi

Erdemir aynı zamanda ABD'de İsrail yanlısı ve Türkiye karşıtı çizgisiyle bilinen Demokrasileri Savunma Vakfının (FDD) Türkiye Programı uzmanı olarak da görev yapıyor.

Erdemir'in görev yaptığı FDD'nin Başkanı Mark Dubowitz ile Başkan Yardımcısı Jonathan Schanzer'in duruşmalara bilirkişi olarak tayin edilmeleri de tartışmalara neden olmuş, Türkiye karşıtı çizgisiyle bilinen bir kurumun tepe yöneticilerinin Ambargo davasındaki rolleri sorgulanmaya başlamıştı.

Savunma avukatlarından delillere itiraz

Atilla'nın avukatlarından Cathy Fleming, ABD'nin New York Güney Bölge Mahkemesine ekim ayında sunduğu yeminli dilekçelerde ABD'li yetkililerin delil olarak sunduğu tartışma yaratan bilgi, belge ve kayıtların "çalıntı ve sahte olduğuna inandıklarını" belirtmişti.

Fleming, "Ses kayıtları ABD'de delil kabul edilebilirlik standartlarını karşılamıyor eksiklik kuralı altındaki minimum standartlara uymuyor ve ayrıca ses kayıtlarının güvenilir olmadığını gösteren önemli kanıtlar var ve bu da ses kayıtlarının delil olarak kabulünü imkansız kılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA