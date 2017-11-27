Firari eski savcılar, Öz, Kara ve Yüzgeç hakkında kırmızı bülten kararı

17 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığına ilişkin Yargıtay'da görülen davada, firari sanıklar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkındaki yakalama emirlerinin infaz edilmediği belirtildi.

Mahkeme bu nedenle 3 firari sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılması için İnterpol'e yazı yazılmasını kararlaştırdı.

Kırmızı bülten ile firari sanıklar 190 ülkede 5 yıl boyunca aranacak.

Firari sanıkların yakalanması halinde iadesi gerçekleşecek.

Sanıklar 5 yılın sonunda yakalanamazsa üye ülkenin talebiyle arama süresi 5 yıl daha uzatılabilecek.

İddianame

Eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkında hazırlanan 557 sayfalık iddianamede, şüpheli Zekeriya Öz'ün ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "Görevi kötüye kullanma", "Resmi evrakta sahtecilik", "Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması", "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "İftira", "Suç uydurma", "Nitelikli dolandırıcılık", "Nitelikli tehdit", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarına azmettirmeden 27,5 yıldan 72 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, şüpheli Kara hakkında ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Görevi kötüye kullanma", "Resmi belgede sahtecilik", "Haberleşmenin gizliliğini ihlal", "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması", "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "İftira", "Suç uydurma", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20,5 yıldan 62 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.