Filistin Başbakanı Hamdallah, İİT Zirvesi için İstanbul'da

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Hamdallah'ı bazı ilgililer askeri apronda karşıladı.
Apronda kendisini bekleyen resmi araca binen Hamdallah, havalimanından ayrıldı.
Kaynak: AA
Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, yarın gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak üzere İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Hamdallah'ı bazı ilgililer askeri apronda karşıladı.
Apronda kendisini bekleyen resmi araca binen Hamdallah, havalimanından ayrıldı.
Kaynak: AA