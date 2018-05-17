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Filistin Başbakanı Hamdallah, İİT Zirvesi için İstanbul'da

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, yarın gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak üzere İstanbul'a geldi.

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Filistin Başbakanı Hamdallah, İİT Zirvesi için İstanbulda

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Hamdallah'ı bazı ilgililer askeri apronda karşıladı.

Apronda kendisini bekleyen resmi araca binen Hamdallah, havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA

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