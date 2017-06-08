Figen Yüksekdağ'a hapis cezası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan yargılandığı davada bir yıl hapisle cezalandırıldı.

Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Yüksekdağ, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılmak istemedi.

Yüksekdağ’ın avukatı, savunmasında müvekkilinin yapmış olduğu açıklamaların Meclis kürsüsünde de ifade edilen hususlar olduğunu öne sürerek, "Müvekkilim, Meclis kürsüsünden ifade ettiği beyanları olay günü halka aktarmıştır. Yapılan açıklamalar yasama sorumsuzluğu kapsamında değerlendirilmelidir. Meclis tutanaklarının getirtilerek incelenmesini talep ederiz." şeklinde konuştu.

Talebi reddeden mahkeme hakimi, Yüksekdağ’a, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan bir yıl hapis cezası verdi. Kararda indirim ve seçenek yaptırımları uygulanmadı.

Figen Yüksekdağ hakkında 12 Ekim 2015'te partisinin Adana il teşkilatının organizasyonunda Uğur Mumcu Meydanı'nda yapılan basın açıklaması ve katıldığı cenaze töreni sırasındaki konuşmaları nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçlamasıyla Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.