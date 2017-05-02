'FETÖ'ye karşı mücadele sonuna kadar helaldir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Başbakan'a çağrıda bulunuyorum: FETÖ'nün son mensubu, en son ferdi yakalanıp adalete teslim edilesiye kadar durmak, beklemek, gecikmek, hafife almak; 'dün yanımızdaydı, yakınımızdı, arkadaşımızdı, vefaydı, şuydu buydu' demek haramdır, bunlara karşı mücadele ise sonuna kadar helaldir." dedi.

Bahçeli'den "hükümette görev alacakları" iddialarına yanıt

MHP Genel Başkanı Bahçeli, hükümette görev alacaklarına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yani herhangi bir bakan vermeyeceksiniz..." sorusu üzerine, "Öyle şey olur mu efendim? MHP nasıl bir partidir, başkalarının eksiğini, gediğini tamamlamak için yama kurmaya hazır bir parti midir?" dedi.