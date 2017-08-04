  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.533
    EURO 4.154
  • BIST 108545.31
    ALTIN 142.85
Buradasınız : » » FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine operasyon: 10 gözaltı

FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine operasyon: 10 gözaltı

Iğdır'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu oldukları öne sürülen 10 kişi, saklandıkları gaybubet evlerinde yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖ/PDYnin gaybubet evlerine operasyon: 10 gözaltı

Iğdır'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu oldukları öne sürülen 10 kişi, saklandıkları gaybubet evlerinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte, FETÖ/PDY mensuplarının yakalanması amacıyla, örgüt üyelerinin saklandıkları ve "gaybubet ev" olarak anılan güvenli evlere, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, firari olarak aranan şahısların yanı sıra FEM dershanesi eski müdürü, örgütün adliye imamının eşi ve ByLock kullanıcılarının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Evlerdeki aramalarda, buzdolaplarına saklanan 10 bin 200 dolar ve 127 bin liranın yanı sıra 89 bin lira değerinde üç adet çek, örgütle ilişkili oldukları gerekçesiyle tutuklananların yakınlarınca gönderilen mektup, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlıların polisteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Etiketler: ığdır, FETÖ/PDY, gaybubet evleri, bylock
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER