FETÖ/PDY'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilen ve Adana'da hakkında yakalama kararı çıkartılan Mehmet Turgut Özkasap, Kayseri'de saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan eski 1. sınıf emniyet müdürü Mehmet Turgut Özkasap'ın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı operasyonda, saklandığı daireye gelip gidenleri kamerayla kontrol ettiği ve hiç dışarı çıkmadığı belirlenen Özkasap, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir evin tuvaletinin kapısının arkasında gizlenmiş vaziyette yakalandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. AA