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FETÖ/PDY soruşturmasında aranan kişi Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de 67 yol arama noktasında yapılan denetimlerde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan kişi yakalandı.

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FETÖ/PDY soruşturmasında aranan kişi Eskişehirde yakalandı

Eskişehir genelinde oluşturulan 67 farklı arama noktasında yapılan denetimlerde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan kişi gözaltına alındı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma asayiş ve trafik ekipleri tarafından koordineli olarak 67 noktada ve 2 yolcu treninde çalışma yapıldı. Narkotik ve bomba uzmanı köpeklerinin de katıldığı uygulamalarda 5 bin 359 kişinin genel güvenlik sorgulaması gerçekleştirildi.

FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı. 3 bin 368 araç durdurulurken, 171 sürücüye farklı suçlardan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin, öğrencilerin daha huzurlu bir ortamda bulunmasını sağlamak amacıyla okul çevrelerinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde satılması ve kullanılması ile diğer suçların önlenmesi için gerekli tedbirlerin aldığı da bildirildi. AA

Etiketler: fetö/pdy soruşturması, eskişehir
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