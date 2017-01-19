FETÖ/PDY soruşturmasında 41 tutuklama

Erzincan merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, soruşturmayı yürüten Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla geçen hafta FETÖ'nün il yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Erzincan’ın yanı sıra Ankara, İzmir, Trabzon, Erzurum ve Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye götürülerek Erzincan Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan zanlılar, sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, zanlılardan 2'sinin tutuklanmasına, 17'sinin ise adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi.

Yozgat'taki FETÖ/PDY soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

Yozgat merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Soruşturma kapsamında "kamu kurumlarının para kaynaklarını örgüte aktarabilmek için ilgili kurumlara FETÖ mensubu üst düzey yönetici ve memurlar yerleştirmek", "kurum yönetimini ele geçirdikten sonra FETÖ mensubu kişi ya da kuruluşlara kolaylık sağlayarak usulsüz işlem yapmak", "usulsüz elde edilen teşvikleri FETÖ/PDY'nin finansmanında kullanmak" suçlamalarıyla dün adliyeye sevk edilen 16 zanlı işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan, aralarında örgütün "üniversite imamı" olduğu iddia edilen eski Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörü Veli Büke, Kadışehri imamı Şeref Şenyüz ile eski TKDK çalışanları O.Y, S.B, M.Ç, İ.B, B.Y, O.E, S.G. tutuklandı, M.C.T, M.M, H.K, D.Ö, B.G, H.C.Y, H.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "FETÖ/PDY'ye üye olmak, propagandasını yapmak, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, yasama organına karşı suçlar, terörizmin finansmanını önlenmesi hakkında kanuna muhalefet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti devletine, milletine ve cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işledikleri iddiasıyla 18 şüphelinin yakalanması için Yozgat merkezli Ankara, Şanlıurfa, Konya, Denizli, Nevşehir ve Manisa'da operasyon başlatılmış, 13 Ocak'ta 13 kişi gözaltına alınmış, daha sonra bu sayı 16'ya yükselmişti.

Erzurum merkezli FETÖ/PDY operasyonu:8 tutuklama

Erzurum merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında esnaf ve iş adamlarının da bulunduğu 18 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla örgütün finansal yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Erzurum, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyona gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.K, İ.Ç, E.A, M.Y, İ.C, U.H. E.E. ve A.T, çıkarıldıkları sulh ceza mahkemesi tarafından "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. 10 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında aranan 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Malatya merkezli 11 ilde 17 kişi tutuklandı

Malatya merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan okul ve dershanelerde görevli 17 kişi tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 19 zanlı, Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 17'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 10 Ocak'ta Malatya merkezli Adana, Antalya, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Kütahya ve Osmaniye'de örgüte bağlı, daha önce kapatılan okul ve dershanelerde çalışanlara yönelik operasyon düzenlenmiş, 30 öğretmen gözaltına alınmış, 11'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Batman

Batman'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 polis tutuklandı.

Örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların deşifre edilmesine yönelik Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınan ve haklarında yakalama kararı çıkartılan, aralarında İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Oktay Yılmaz'ın da bulunduğu 6 polisten 4'ü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 polis tutuklandı.

Firari 2 polisi yakalama çalışmaları sürüyor.

Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan bir öğretim elemanı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Üniversitesi öğretim elemanı F.U'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. AA



