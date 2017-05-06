FETÖ/PDY davalarına bakan eski hakim gözaltında

Uşak'ta Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) meslekten ihraç edilen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davalarına bakan eski hakim ile savcı gözaltına alındı.

HSYK tarafından meslekten ihraç edilen 107 hakim ve savcı arasında yer alan Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi üye Hakimi Nurullah Y. ile Banaz Cumhuriyet Savcısı Orhan K. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Evlerinde ve adliyedeki odalarında arama yapılan Nurullah Y. ve Orhan K, İzmir'e gönderildi.

Öte yandan, Nurullah Y'nin görev yaptığı, kentteki FETÖ/PDY davalarının görüldüğü mahkeme, FETÖ elebaşı Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı, aralarında örgütün sözde "bürokrasi imamının yardımcısı" olduğu öne sürülen iş adamı Hazim Sesli ile eski Uşak OSB Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 24'ü tutuklu 111 sanıklı davaya da bakıyor.