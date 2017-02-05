FETÖ'nün yargı ayağına bir darbe daha

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun FETÖ/PDY'nin avukatlar arasındaki yapılanmasına ilişkin soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz tarafından yürütülüyor.

FETÖ/PDY davalarında yargılanan firari sanık Fetullah Gülen, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu bazı sanıkların avukatlığını yapan 95 şüpheliyle ilgili, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturmada, şu ana kadar 22 kişi tutuklandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtıkları iddiasıyla aralarında Fetullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak'ın da olduğu 34 şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı.

ByLock kullanan avukatlar

Bu arada Başsavcılığın talimatıyla Şişli'deki bir avukatlık ofisinde yapılan arama sonucunda ele geçirilen bir kamyon belgenin incelemesi devam ediyor. Büro ortakları avukatlar Cüneyt Yüksel ve Murat Karkın'ın yurt dışına kaçtığı dile getirildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve haklarında yakalama emri çıkarılan birçok avukatta FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock bulunduğu tespit edildi. Bu avukatların, yargısal süreçlerde izlenen politika ve örgüt stratejisinin belirlenmesinde etkili oldukları öne sürüldü.