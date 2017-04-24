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Buradasınız : » » FETÖ'nün yargı ayağı hakim karşısında

FETÖ'nün yargı ayağı hakim karşısında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucunda, 129 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması başladı.

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FETÖnün yargı ayağı hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik, 87'si tutuklu 129 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, 87 tutuklu, 30 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıkların kimlik tespiti yapılıyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün adliye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 87'si tutuklu, 42'si adli kontrollü olmak üzere 129 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, 103 zabıt katibi, 8 mübaşir, 2 bilgisayar işletmeni, 3 yazı işleri müdürü, 2 icra müdürü, 2 teknisyen, 2 öğretmen, 3 hemşire, 1 bilgisayar mühendisi, 2 özel sektör çalışanı ve 1 ev hanımı sanık sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede ayrıca, 122 sanığın örgütün şifreli haberleşme programı ''ByLock/Eagle'' kullandığı, bunlardan 117'sinin adliye personeli olduğu belirtiliyor.?

Etiketler: fetö, PDY, fetö yargı
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