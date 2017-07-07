  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » FETÖ'nün "uyuyan hücresi" davasında 6. duruşma

FETÖ'nün "uyuyan hücresi" davasında 6. duruşma

Darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddiasıyla dava açılan 45 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması başladı.

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FETÖnün &quot;uyuyan hücresi&quot; davasında 6. duruşma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen, aralarında muvazzaf asker ile merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 40'ı tutuklu 45 sanığın yargılandığı davanın altıncı duruşması başladı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşında yapılan binada görülen duruşmaya, 40 tutuklu ve 3 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Mahkemeye gelen evrakların okuduğu duruşmada, ifade vermeyen bir sanığın savunması ile avukatların taleplerinin alınması bekleniyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ'nün "TSK'daki uyuyan hücreleri"yle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda 40'ı tutuklu 45 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün asker yapılanmasının denetimini yapmakla görevlendirdiği belirlenen "murakıp" Hasan Pakır, merkeze alınan vali yardımcısı Şaban Erdoğan, Hasan Önder Demir, İsmail Sağızlı, Nihat Kaplan, Sezai Şaşmaz ve Mücahid Aydın'ın ''silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamede, aralarında 11'i kurmay 28 albayın da bulunduğu 38 kişi hakkında ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

Etiketler: darbe girişimi, 15 temmuz, fetö, PDY, fetö uyuyan hücre
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