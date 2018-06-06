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FETÖ'nün üst düzey elemanı Kemal Zorludemir Edirne'de yakalandı

FETÖ'nün bilgi işlemden sorumlu sözde üst düzey elemanı Kemal Zorludemir yurt dışına kaçarken Edirne'de yakalandı.

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FETÖnün üst düzey elemanı Kemal Zorludemir Edirnede yakalandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "asker imamı" olduğu, bilgi işlem işlerini yürüttüğü iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen mühendis Kemal Zorludemir, yurt dışına kaçmak isterken "Osman Tulpar" adına düzenlenmiş sahte kimlikle Edirne'de gözaltına alındı.

Kayseri'ye getirilen ve örgüt içinde "Orhan" adını kullandığı tespit edilen Kemal Zorludemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: Kemal Zorludemir, fetö
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