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FETÖ'nün TSK yapılanmasında tutuklananların sayısı 42'ye çıktı

FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasında, ankesörden iletişim kurduğu belirlenenlere yönelik yürütülen soruşturmada tutuklananların sayısı 42'ye çıktı.

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FETÖnün TSK yapılanmasında tutuklananların sayısı 42ye çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasında yer alan ve örgüt içerisinde ankesör veya sabit (kontörlü) hattan iletişim kuranlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli askerlerden 17'si, savcılıkça ''silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 15'inin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına, iki şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında 23 Şubat'ta hakimliğe sevk edilen 31 şüpheliden 27'si tutuklanmış, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklu sayısı 42'ye yükseldi

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 42'ye, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılanların sayısı da 6'ya yükseldi.

Bu arada adli kontrol kararıyla serbest bırakılan şüphelilerin itirafçı oldukları öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Şubat'ta FETÖ'ye mensup olduğu, ankesörlü ve sabit telefon hatları üzerinden "mahrem imamlarla" iletişime geçtiği iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında 106'sı muvazzaf, 10'u emekli, 44'ü ihraç edilen asker de bulunan 170 şüpheliden 122'si, İstanbul merkezli 38 ilde düzenlenen operasyon sonucunda yakalanmıştı.

Diğer 48 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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