  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » FETÖ'nün "TSK yapılanması"na yönelik operasyonda 4 gözaltı daha

FETÖ'nün "TSK yapılanması"na yönelik operasyonda 4 gözaltı daha

FETÖ'nün "TSK yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında aranan 4 asker daha gözaltına alındı.

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FETÖnün &quot;TSK yapılanması&quot;na yönelik operasyonda 4 gözaltı daha

Sivas merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 1 üsteğmen ve 3 astsubay gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 4 asker daha gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 36'ya yükselirken, zanlıların Sivas Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince dün Sivas merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Mardin, Şanlıurfa, Erzurum, Ağrı, Kars, Şırnak, Kilis, Gaziantep, Giresun, İzmir, Tekirdağ, Elazığ ve Hakkari'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, İzmir'de görev yapan 1 albay ile 30 asker ve 1 polis gözaltına alınmıştı.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlı aranıyor.

Etiketler: FETÖ'nün "TSK yapılanması"na yönelik operasyon, fetö/pdy soruşturması, Sivas, gözaltı
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