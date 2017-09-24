  • 24 EYLÜL 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.498
    EURO 4.183
  • BIST 104122.85
    ALTIN 145.734
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün "TSK yapılanması"na yönelik operasyonda 19 gözaltı

FETÖ'nün "TSK yapılanması"na yönelik operasyonda 19 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları iddiasıyla 43 kişi hakkında gözaltı kararı alındı, 19 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün &quot;TSK yapılanması&quot;na yönelik operasyonda 19 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı çıkartılan, aralarında eski ve muvazzafların yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu, 43 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Suçlar Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf, emekli ve askerliğini asteğmen olarak yapanların yer aldığı TSK mensubu 43 kişi hakkında, ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltı ve arama kararı alındı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul'daki 26 ilçe ve Ankara'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin, diğer şüphelilerin yakalanması ve adreslerdeki arama çalışmaları sürüyor.

Etiketler: istanbul Cumhuriyet başsavcılığı, bylock, fetullahçı terör örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER