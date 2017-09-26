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Buradasınız : » » FETÖ'nün "TSK yapılanması"na yönelik operasyon

FETÖ'nün "TSK yapılanması"na yönelik operasyon

FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik Sivas merkezli 19 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 29'u muvazzaf 31 asker ile 1 polis memuru gözaltına alındı.

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FETÖnün &quot;TSK yapılanması&quot;na yönelik operasyon

Sivas merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 29'u muvazzaf 31 asker ile 1 polis gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik Sivas merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Mardin, Şanlıurfa, Erzurum, Ağrı, Kars, Şırnak, Kilis, Gaziantep, Giresun, İzmir, Tekirdağ, Elazığ ve Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda, 37 subay ve astsubay ile 1 polis memuru hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda, İzmir'de görev yapan 1 albay ile 30 asker ve 1 polis gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 6 zanlı aranıyor.

Gözaltına alınan askerlerden 29'unun muvazzaf olduğu, birinin istifa ettiği, birinin de kanun hükmünde kararname ile görevinden ihraç edildiği öğrenildi.

Etiketler: Sivas, fetö/pdy soruşturması, asker, polis, gözaltı
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