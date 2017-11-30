  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 49 ilde operasyon: 240 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 240'a yükseldi.

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FETÖnün TSK yapılanmasına yönelik 49 ilde operasyon: 240 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 49 ilde yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 360 kişiden 240'ı yakalandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında 7 albay, 2 yarbay, 22 binbaşı, 25 yüzbaşı, 27 üsteğmen, 16 teğmen, 2 asteğmen, 77 astsubay, 22 uzman personel, 1 sivil memur, 30 askeri öğrenci ve 9 "mahrem imam"ın olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin büyük çoğunluğunun hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

Soruşturma kapsamında, 117'si daha önce ihraç ve emekli edilmiş 333'ü asker, 27'si sözde "mahrem imam" olmak üzere 360 şüpheli hakkında gözaltı ile arama ve el koyma kararı verilmişti.

Zanlılardan 10'unun yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, fetö, Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul
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