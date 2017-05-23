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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli birçok ilde, 144 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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FETÖnün TSK yapılanmasına operasyon

Türk Silahlı Kuvvetlerin'deki (TSK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) ilgili askerler ve "örgütteki abilerin" de bulunduğu 144 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 144 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararı kararı üzerine polis ekipleri, İstanbul merkezli birçok ilde operasyon başlattı.

Şüphelilerin yakalanması için 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şu ana kadar kentte 20 civarında kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla yaklaşık 40 ilde operasyonların sürdüğü belirtildi.

Etiketler: tsk, İstanbul, FETÖ operasyonu
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