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FETÖ'nün TRT yapılanmasında 20 kişi tutuklandı

FETÖ'nün TRT'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi tutuklandı.

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FETÖnün TRT yapılanmasında 20 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TRT'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 22 eski TRT çalışanı, Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 21'i tutuklama, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi mahkeme, şüphelilerden 20'sinin tutuklanmasına, 2'sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 Nisan'da, FETÖ'nün TRT'deki yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada açığa alınan 38 kişiden 22'si gözaltına alınmıştı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, fetö, FETÖ'nün TRT yapılanması, TRT
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