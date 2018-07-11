FETÖ'nün sözde sıkıyönetim komutanına müebbet hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sözde Yurtta Sulh Konseyince hazırlanan listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı Hava Pilot tümgeneral İsmail Yalçın'a, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Yalçın, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığı ile katıldı. Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Yalçın'ın 14-17 Temmuz 2016'daki telefon HTS kayıtlarına ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderdikleri yazıya cevap geldiğini söyledi.

Sanık Yalçın, gelen rapora ilişkin savunmasında, darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz'da, Korgeneral Mehmet Şanver ve emekli Orgeneral Levent Taşan'ın çocuklarının İstanbul Moda'daki düğününe katıldığını, saat 23.00'ten sonra darbeci unsurlar tarafından derdest edilerek rehin alındıklarını ve telefonlarına da el konulduğu için kimseyle görüşme yapmadığını öne sürdü.

Telefonunun darbeci unsurlar tarafından kendilerine 16 Temmuz'da saat 03.00 gibi verildiğini, bu saate kadar kapalı tutulduğunu ifade eden Yalçın, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'nın, "yapılan birçok aramaya rağmen telefona cevap verilmediği" yönündeki ifadesinin muhtemelen bu saatlerdeki aramalar olduğunu kaydetti.

Darbeciler tarafından cep telefonları kendilerine verildikten sonra Kayseri'de yerine vekaleten bakan H.D'yi arayarak, kalkışmaya destek verilmemesi ve yapılması gerekenler konusunda talimatlarda bulunduğunu öne süren Yalçın, şunları söyledi:

"Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik sabah saat 06.00 gibi beni aradı. Ben Çelik'le konuştuktan sonra aynı telefonda Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Garnizon Komutan Vekili ile yaklaşık 10 dakikalık bir görüşme yaptım. Mahkemeye ulaşan HTS kayıtları, daha önceki ifadelerimi doğruluyor. Bu saatlerde derdest edilmiştim ve suçsuzum. Adaletin terazisinin şaşmamasını ve vicdanınızın sesini dinleyerek karar vermenizi istiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, sanık Yalçın'a, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında sözde Yurtta Sulh Konseyince hazırlandığı belirtilen listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı İsmail Yalçın, 17 Temmuz'da İstanbul'dan Kayseri'ye gelirken kent girişinde gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA