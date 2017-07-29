FETÖ'nün soru hırsızlığı taktiği iddianamede

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu sanık eski akademisyen hakkında hazırlanan iddianamede, 2013'te yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (ALES) soruları mensuplarına veren örgütün bu hırsızlığı dini duyguları sömürerek meşru göstermeye çalıştığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık eski akademisyen Bülent Kucak'ın "silahlı terör örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede ifadesine yer verilen tanık M.K, sanık Kucak ile aynı üniversitede eğitim gördüğünü ve bir süre örgüt evinde kaldığını belirterek, 2013'te gerçekleştirilen YDS ve ALES'te sınav sorularının önceden kendilerine verildiğini söyledi.

YDS'den önce "Süleyman" isimli örgüt mensubu ve Kucak'la toplandıklarını anlatan M.K, Kucak'ın, "Burada şu ana kadar gördüklerinizi, öğrendiklerinizi ve bildiklerinizi bundan sonra da göreceğiniz ve bileceğiniz şeyleri kimseye söylemeyin, yemin edin." dediğini, Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp yemin ettirdiğini öne sürdü.

Kucak'ın kendilerini Bornova'daki örgüt evine götürdüğünü, dizüstü bilgisayarda bazı soruların bulunduğu bölümü açtığını dile getiren M.K, soruları görmesinin ardından bunların YDS'de çıkabilecek sorular olduğu hissine kapıldığını kaydetti.

"Soruları iyice hafızanıza kazıyın ve ezberleyin"

Kucak'ın, akademisyenlik konusunda kendisine yardımcı olacağını söylediğini aktaran M.K, kendisini hiçbir ücret ödemeden kursa yazdırabileceğini ancak ileride atanması durumunda örgüte maddi katkı sağlaması yönünde telkinde bulunması üzerine teklifi kabul ettiğini söyledi.

M.K, şu beyanlarda bulundu:

"Bülent Kucak, bize 'Bu sorular YDS'de çıkabilecek sorular, bu soruları şimdi burada iyice hafızanıza kazıyın ve ezberleyin.' dedi. Bunun üzerine beş kişi soruları okumaya başladık. Soruyla beraber doğru şıkkı da ezberliyorduk. 80-100 soru vardı. Tahminen 5-6 saat bu sorular üzerinde çalıştık, daha sonra istirahatimizi yapıp Torbalı'daki yurda döndük. Birkaç gün sonra YDS yapıldı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü'nde sınava girdim.

Sınavda bize önceden Bülent tarafından bilgisayar ortamında gösterilen soruların ve altındaki doğru şıkların hemen hemen tamamı vardı. Ezberlediklerimi ve hatırladıklarımı işaretledim."

Sınavın ardından Torbalı'daki örgüte ait yurda sohbet vermeye gelen "Önder" isimli kişiyle diyaloğunu aktaran M.K, FETÖ'nün "başörtüsü" ve "imam hatip lisesi" gibi dini ögeleri kullanarak, örgüt elemanlarına soruların verilmesini dini unsurlara dayandırdığını öne sürdü.

Sohbet imamına soruların örgüt mensuplarına verilme nedenini sorduğunu belirten M.K, "Bu durumu birkaç gün sonra yurda bizlere sohbet vermeye gelen 'Önder' isimli kişiye sorduğumda, bana, 'Görüyorsunuz, başörtüsünü yasakladılar, imam-hatiplileri askeriyeye almadılar, bu durumları ortadan kaldırmak için bu şekilde yaptık.' deyince soruların çalındığına kesin kanaat getirdim." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Kucak'ın, 12 Mayıs 2013'teki ALES'ten önce de benzer şekilde 8-9 örgüt mensubuna soruları gösterdiğini öne süren M.K, bu soruları ve doğru cevapları da sabaha kadar ezberlediklerini beyan etti.

Suçlamaları kabul etmeyen Kucak, 2013'teki YDS'den 86, ALES'ten de 91,4 puan aldığını belirtti.