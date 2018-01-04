FETÖ'nün sendika yapılanmasına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, KHK ile kapatılan Aksiyon-İş Konfederasyonuna bağlı 7 sendikada yöneticilik yapan, 15'i ByLock kullanıcısı 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Aksiyon-İş Konfederasyonuna bağlı sendikalara düzenlenen operasyonda 67 eski yönetici hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, KHK ile kapatılan Aksiyon-İş Konfederasyonuna bağlı 7 sendikada yöneticilik yapan, 15'i ByLock kullanıcısı 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...