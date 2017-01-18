  • 18 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.774
    EURO 4.037
  • BIST 82779.25
    ALTIN 147.436
Buradasınız : » » FETÖ'nün 'polis imamı' tutuklandı

FETÖ'nün 'polis imamı' tutuklandı

Nevşehir merkezli FETÖ/PDY soruşturmasında 2 eski polis ile örgütün ildeki "polis imamı" tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün polis imamı tutuklandı

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2 eski polis ile örgütün ildeki "polis imamı" olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen eski polis memurları Halil G. ve Yusuf B. ile örgüte bağlı polislere sık sık sohbet verdiği gerekçesiyle "polis imamı" olduğu belirlenen Ürgüp Gümrük Müdürlüğünde memur olarak görev yaparken ihraç edilen Şaban A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. AA

Etiketler: fetö/pdy soruşturması, Nevşehir, polis imamı, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, bylock
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER