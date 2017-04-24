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Buradasınız : » » FETÖ'nün para kasası firmalar mercek altında

FETÖ'nün para kasası firmalar mercek altında

Başkentte FETÖ/PDY'ye finans sağladıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 24 kişiden 17'si gözaltına alındı.

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FETÖnün para kasası firmalar mercek altında

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 24 zanlıdan 17'si yakalandı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında işlem yapılan ve terör örgütüne finans sağlamak amacıyla "himmet" topladığını itiraf edenlerin ifadeleri doğrultusunda tespit edilen firma ve yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara'da faaliyet gösterdiği belirlenen 13 firmaya, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 24 kişiden 17'si gözaltına alındı.

Zanlıların, söz konusu firmaların yönetim kademesinde bulunduğu ve 2011'den itibaren düzenli olarak 'himmet" adı altında örgüte finans desteği sağladıkları belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların ifadelerinin alınmasına başlandığı öğrenildi.

Etiketler: fetö, PDY, fetö finans, fetö para
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