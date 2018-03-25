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FETÖ'nün "para kasası" Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/YPG) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖnün &quot;para kasası&quot; Eskişehirde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde "terör örgütüne üye olmak"tan hakkında yakalama kararı olan Süleyman Ç.'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Ekipler, Süleyman Ç.'yi, Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki tramvay durağında yakaladı.

Terör örgütünün "Karaman muhasebecisi" ve "gizli para kasası" olduğu öne sürülen şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Karaman'a gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: süleyman ç, paralel, fetö
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