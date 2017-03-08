FETÖ'nün "para kasaları" hakim karşısına çıkıyor

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın da bulunduğu 17'si tutuklu 71 iş adamının yargılanmasına 6 Haziran'da başlanacak.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 316 sayfa ve 22 klasör ekten oluşan iddianame kapsamında 71 kişi, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanacak.

Davanın 6 Haziran Salı günü başlaması ve 3 gün sürmesi planlanan ilk duruşması, yer sıkıntısı dolayısıyla adliyenin zemin katında bulunan konferans salonunda yapılacak.

İddianamenin birinci bölümünde, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca düzenlenen rapor doğrultusunda silahlı terör örgütünün kuruluşu, yapısı, işleyişi, amacı ile yurt içi ve dışındaki faaliyetleriyle ilgili bilgiler aktarıldı. Örgütün hiyerarşik yapısı hakkında bilgiler paylaşılan iddianamede, şifreli haberleşme programı ByLock, Bank Asya ve örgüt mensuplarından ele geçirilen 1 ABD doları kağıt paraların FETÖ üyeleri açısından ifade ettiği anlama ilişkin bilgiler verildi.

Özellikle 1990'lı yılların başından itibaren yurt dışına da açılmaya başlayan yapının, zaman içinde hayatın doğal akışına aykırı şekilde dünya genelinde 160 ülkede faaliyet gösterir hale geldiği belirtilen iddianamede, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde gerçekleştirdiği eylemler bütün olarak değerlendirildiğinde FETÖ'nün, korkutucu güce sahip olduğunun ortaya çıktığı kaydedildi.

FETÖ üyelerinin özellikle 17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra gizliliğe aşırı derecede riayet ettikleri, deşifre olmama adına tedbirler almaya başladıkları, örgüt görüşmelerinin Line, WhatsApp, Viber, Hi, Cacao, Talk, Coverme gibi programlar üzerinden yapıldığı ancak bu programların güvenlik zafiyeti nedeniyle kullanılmasından vazgeçildiği vurgulanan iddianamede, firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından örgüt üyelerine, "Tüm üyeler ByLock programı üzerinden görüşme yapsın. Normal telefonla görüşme yapanlar, hizmete ihanet etmiş olur." şeklinde talimat gönderdiğine dikkati çekildi.

İddianamenin ikinci bölümünde ise şüphelilerin örgütsel bağlantıları ve eylemleri tek tek açıklandı.