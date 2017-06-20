FETÖ'nün Nazilli'den Gana'ya para trafiği iddianamede

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki iş adamlarına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, 2 firari sanığın banka hesaplarından Gana'daki örgüt okulu yöneticisine aktardığı paralarla ilgili detaylara yer verildi.

Cumhuriyet Savcısı Ahmet Göçmen tarafından hazırlanan ve Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 31'i tutuklu 110 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün Nazilli bölgesindeki mali yapılanması ve iş adamlarıyla olan ilişkileri anlatıldı.

İddianamede, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuksuz sanıklardan N.E'nin FETÖ'nün ramazan ayında düzenlediği himmet toplantısında toplanan paraların örgütün Kazakistan'da bulunan okullarına gönderildiği yönündeki ifadeleri yer aldı.

Nazilli'nin örgüt nezdinde 2009'a kadar sözde il imamıyla temsil edildiğini aktaran N.E, Sultanhisar, Yenipazar, Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak ve Buharkent'in ise ilçe imamlarının sorumluluğunda olduğunu ilçe imamının ise firari sanık Deli Yemen olduğunu belirtti.

Davanın firari sanıkları Saim Topaloğlu ve Mehmet Uzdu'nun çeşitli zamanlarda kendisini ziyaret ettiğini aktaran N.E, şahısların kapatılan örgüt okullarından Fatih Sultan Koleji'ni devletten kaçırmak için tapusunu üzerine geçirmeyi teklif ettiğini, ancak kabul etmediğini anlattı.

Uluslararası para trafiği

İddianamede, alınan ifadeler doğrultusunda örgütün kasası durumunda olduğu tespit edilen Mehmet Uzdu'nun Bank Asya bilirkişi raporunda Zühal Eğitim Kurumlarının bir çalışanı olduğu ancak banka hesabının mesleğine kıyasla oldukça yüksek bir para trafiğine işaret ettiği belirtildi.

İddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Şahsın, 01.01.2011-29.06.2016 tarihleri arasında kendi hesabına 753 adette toplam 2 milyon 520 bin lira, 30 adette toplam 259 bin 337 dolar tutarında nakit para yatırdığı, bu hesaba 3 adette 450 lira 'kurban' açıklamalı para yatırıldığı ayrıca '98 kişilik dua listesi' açıklamasıyla 9 bin 800 lira parayı başka şahıslara gönderdiği tespit edilmiştir.

Şahsın, gerek kendi hesaplarına gerekse başka şahısların hesaplarına döviz ve lira transferleri gerçekleştirdiği, kredi kartı ödemeleri yaptığı, şahsın mesleği ile orantılı olarak beklenen mali yapısına kıyasla oldukça yüksek bir para trafiğinin bulunduğu, özellikle kaynağı belirsiz nakit işlemlerinin şahıs hakkında yoğun bir para aklama şüphesi uyandırdığı görülmektedir."

Firari sanık Uzdu'nun hesabından Gana'daki Galaxy International School'da yöneticilik yapan Hüseyin Uysal'a 2011-2014 yılları arasında 266 bin 900 dolar ve 600 lira transfer yapıldığının tespit edildiğine yer verilen iddianamede, hesap ekstresinde bulunan "98 kişilik dua listesi" açıklamasının da Nazilli'de himmet ve bağış adı altında toplanan paraların terör örgütünün Gana ve Kazakistan'daki okullarına gönderildiğini gösterdiği ifade edildi.

Uzdu'nun, açıklama kısmında sadece ''GANA'' olarak belirttiği havalelerle 63 bin doları Kaynak Holding'e aktardığı, paranın Gana'da bulunan örgüt okullarına yönlendirildiği iddiaları da iddianamede yer aldı.