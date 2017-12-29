FETÖ'nün 'Mor Beyin' kumpasına maruz kalan 161 kişiye tahliye

"Mor Beyin" programıyla binlerce kişinin FETÖ'nün haberleşme programı Bylock'a yönlendirilmesinin anlaşılması üzerine tahliyeler sürüyor.

Başsavcılık FETÖ'nün 'Mor Beyin' tuzağı için harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ByLock açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iradeleri dışında 11 bin 480 kişinin Bylock sistemine girdiğini belirtmişti.

Bunlardan 3 bin 654 kişi İstanbul'da bulunuyor. 161'i tahliye edildi.

O tahliyelerden biri de Cumhuriyet Gazetesi'nin bazı yönetici ve yazarları hakkında terör örgütlerine destek oldukları iddiasıyla açılan davada tutuklu sanık olan muhasebe çalışanı Emre İper.

"Mor Beyin" yazılımcısı Erbakırcı hakkında suç duyurusu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla açığa alınan ve tutuklanan, yaklaşık 9 ay sonra serbest bırakılan eski Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş, "Mor Beyin" yazılımını yaptığı öne sürülen FETÖ firarisi eski TÜBİTAK personeli Kemalettin Cengiz Erbakırcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavclığı, MİT ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu devreye sokarak 11 bin 480 kişinin telefonlarında kurulu olmadığı halde iradeleri dışında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'a yönlendirildiklerini tespit etmişti.

İrade dışı ByLock girişi, FETÖ mensubu olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Eski TÜBİTAK çalışanı firari Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen "Mor Beyin" yazılımıyla gerçekleşmişti.

Kaynak: TRT Haber